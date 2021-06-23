Новый температурный максимум июня установлен в Москве - Вильфанд
17:12 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Среда 23 июня стала самым жарким днем месяца в Москве за всю историю метеонаблюдений. Воздух прогрелся до 34,8 градуса, а предыдущий рекорд установлен 21 июня 1901 года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Между 14:00 и 15:00 часами температура достигла 34,8 градуса, и это значит, что установлен рекорд июньской температуры в целом. Не просто для 23 июня, а самая высокая за весь месяц. Это рекорд месяца", - сообщил он.
По словам Вильфанда, предыдущий рекорд по самой высокой температуре в Москве в июне был установлен 21 числа 1901 года. Тогда воздух прогрелся до 34,7 градуса.
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