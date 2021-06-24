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Австралия откажется от вакцины компании AstraZeneca из-за побочных эффектов

07:50 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия откажется от применения вакцины Vaxzevria ("Ваксзевриа") британско- шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") к концу 2021 года. Об этом в четверг сообщил глава правительственной оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн.

По его словам, препарат AstraZeneca будет постепенно выведен из национальной программы вакцинации и снят с производства в Австралии, поскольку из-за побочных эффектов его применение для лиц моложе 60 лет было запрещено. "Все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала [текущего года], а в национальную программу будет включен больший объем препаратов компаний Pfizer ["Пфайзер"] и Moderna ["Модерна"]", - сказал Фрюэн в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Глава оперштаба также отметил, что с октября 2021 года власти планируют прививать до 2,3 млн человек препаратом американской компании Pfizer, разработанным совместно с германской BioNTech ("Бионтек"), еженедельно. Вакцина американской компании Moderna, как ожидается, начнет поступать в Австралию во второй половине сентября, и в октябре каждую неделю ее будут получать от 87 тыс. до 125 тыс. австралийцев.

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