Австралия откажется от вакцины компании AstraZeneca из-за побочных эффектов
07:50 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, препарат AstraZeneca будет постепенно выведен из национальной программы вакцинации и снят с производства в Австралии, поскольку из-за побочных эффектов его применение для лиц моложе 60 лет было запрещено. "Все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала [текущего года], а в национальную программу будет включен больший объем препаратов компаний Pfizer ["Пфайзер"] и Moderna ["Модерна"]", - сказал Фрюэн в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
Глава оперштаба также отметил, что с октября 2021 года власти планируют прививать до 2,3 млн человек препаратом американской компании Pfizer, разработанным совместно с германской BioNTech ("Бионтек"), еженедельно. Вакцина американской компании Moderna, как ожидается, начнет поступать в Австралию во второй половине сентября, и в октябре каждую неделю ее будут получать от 87 тыс. до 125 тыс. австралийцев.
НОВОСТИ
- 08:10 24.06.2021
- Гонконгская оппозиционная газета "Пинго жибао" прекратила свое существование
- 08:00 24.06.2021
- В связи с военными учениями на Курилах Япония выразила протест РФ
- 22:30 23.06.2021
- Известный программист Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме, где он сидел по запросу США
- 22:21 23.06.2021
- Греческий монах отправил в больницы семерых митрополитов
- 22:15 23.06.2021
- Умер легендарный диктор Виктор Балашов
- 21:44 23.06.2021
- Первые пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей
- 21:40 23.06.2021
- России и США нужно вернуться к официальным поездкам "в гости" к друг другу - Рябков
- 21:14 23.06.2021
- Лондон сейчас демонстрирует максимально негативное отношение к России среди стран Запада - Посол Келин
- 20:35 23.06.2021
- ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы
- 19:50 23.06.2021
- Доцент РАНХиГС Будатаров поддержал инициативу Разворотневой о защите московских парков и скверов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать