В связи с военными учениями на Курилах Япония выразила протест РФ
08:00 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы следим за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС). 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции", - сказал он.
В среду пресс-служба ВВО сообщила о начале учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тыс. военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.
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