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В связи с военными учениями на Курилах Япония выразила протест РФ

08:00 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии выразило протест РФ в связи с военными учениями частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и сил Тихоокеанского флота, которые в том числе проводятся на южной части Курильских островов. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы следим за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС). 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции", - сказал он.

В среду пресс-служба ВВО сообщила о начале учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тыс. военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.

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