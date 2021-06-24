Гонконгская оппозиционная газета "Пинго жибао" прекратила свое существование
08:10 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Возможно, это была не лучшая газета. Но она отличалась собственным стилем и имела право на существование", - сказал в беседе с корр. ТАСС пожилой читатель по фамилии Чэнь.
Вместе с тем с полуночи закрылся доступ к сайту издания, его странице в сети "Фейсбук", также перестало работать мобильное приложение. "Мы хотели бы поблагодарить всех наших читателей, подписчиков, рекламодателей и жителей Гонконга за вашу верную поддержку", - говорится в заявлении редакции.
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