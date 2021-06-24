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Гонконгская оппозиционная газета "Пинго жибао" прекратила свое существование

08:10 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гонконгская оппозиционная газета "Пинго жибао" (Apple Daily), чьи активы были заморожены по делу об угрозе национальной безопасности, прекратила свое 26-летнее существование. Как передает корр. ТАСС, в четверг утром многие горожане выстраивались у печатных киосков, чтобы купить ее прощальный номер, вышедший миллионным тиражом.

"Возможно, это была не лучшая газета. Но она отличалась собственным стилем и имела право на существование", - сказал в беседе с корр. ТАСС пожилой читатель по фамилии Чэнь.

Вместе с тем с полуночи закрылся доступ к сайту издания, его странице в сети "Фейсбук", также перестало работать мобильное приложение. "Мы хотели бы поблагодарить всех наших читателей, подписчиков, рекламодателей и жителей Гонконга за вашу верную поддержку", - говорится в заявлении редакции.

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