ЕС может устроить первый за семь лет саммит с Россией - FT

09:00 Источник: Эхо Москвы

FT сообщила о планах ЕС устроить первый за семь лет саммит с Россией. С предложением возобновить встречи с российским президентом выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По сведениям издания, инициативу поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По сведениям FT, немецкие и французские послы уже начали обсуждать подготовку саммита в формате Россия — ЕС с представителями других европейских стран. Как пишет газета, речь идет о подготовке новых предложений, которые могли бы каким-то образом изменить отношения с Москвой. Эхо Москвы