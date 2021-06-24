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ЕС может устроить первый за семь лет саммит с Россией - FT

09:00 24.06.2021 Источник: Эхо Москвы

FT сообщила о планах ЕС устроить первый за семь лет саммит с Россией. С предложением возобновить встречи с российским президентом выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По сведениям издания, инициативу поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По сведениям FT, немецкие и французские послы уже начали обсуждать подготовку саммита в формате Россия — ЕС с представителями других европейских стран. Как пишет газета, речь идет о подготовке новых предложений, которые могли бы каким-то образом изменить отношения с Москвой.  Эхо Москвы

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