ЕС может устроить первый за семь лет саммит с Россией - FT
09:00 24.06.2021 Источник: Эхо Москвы
FT сообщила о планах ЕС устроить первый за семь лет саммит с Россией. С предложением возобновить встречи с российским президентом выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По сведениям издания, инициативу поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.
По сведениям FT, немецкие и французские послы уже начали обсуждать подготовку саммита в формате Россия — ЕС с представителями других европейских стран. Как пишет газета, речь идет о подготовке новых предложений, которые могли бы каким-то образом изменить отношения с Москвой. Эхо Москвы
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