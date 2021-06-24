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МВД начало применять систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин

09:20 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД начало применять в пяти регионах России новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей, сообщил ТАСС гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.

Ntechlab (технологический партнер Ростеха) разработал систему распознавания лиц, которая уже применяется в ряде регионов РФ, теперь компания объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин. Компания представляет платформу мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая силуэты прохожих и автомобилей, на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом", - сказал Теленков. При этом он не стал уточнять, о каких регионах идет речь.

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