0
0
155
НОВОСТИ

ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса

10:05 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Обновленный вариант размещен на официальном сайте ВОЗ.

"У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - говорится в документе. При этом в нем подчеркивается, что необходимы дополнительные данные по использованию различных вакцин против коронавируса среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

В рекомендациях также отмечается, что стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Сообщается, что ВОЗ обновит свои рекомендации, когда в результате исследований будут получены новые фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребует изменения политики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 24.06.2021
В России выявили более 20 000 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
11
11:22 24.06.2021
В Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков
0
41
11:20 24.06.2021
США не замечают, что превращаются в либерально- тоталитарный режим - Нарышкин
0
45
11:05 24.06.2021
Прилепина не пустили на съезд КПРФ
0
82
11:03 24.06.2021
Сбер и правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID
0
83
11:00 24.06.2021
Обыски проходят у родственников Медведчука, а также в офисе партии ОПЗЖ - депутат Рады
0
83
10:32 24.06.2021
РФ может "бомбить не только по курсу, но и по цели" при нарушении морских границ - Рябков
0
151
10:20 24.06.2021
В Канаде обнаружены еще несколько сотен безымянных могил возле бывшей школы - СМИ
0
153
10:07 24.06.2021
В Подмосковье приходится вводить ограничения, пока не достигнут коллективный иммунитет
0
161
10:00 24.06.2021
Власти Франции включили Россию в «красный список» стран по covid-19
0
157

Возврат к списку