ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Обновленный вариант размещен на официальном сайте ВОЗ.

"У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - говорится в документе. При этом в нем подчеркивается, что необходимы дополнительные данные по использованию различных вакцин против коронавируса среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

В рекомендациях также отмечается, что стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Сообщается, что ВОЗ обновит свои рекомендации, когда в результате исследований будут получены новые фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребует изменения политики.