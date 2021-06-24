В Подмосковье приходится вводить ограничения, пока не достигнут коллективный иммунитет

10:07

Фото пресс-службы правительства Московской области

Единственный способ остановить коронавирус – вакцинация большей части жителей. Пока не достигнут «коллективный иммунитет», в Московской области вводят ограничения. Об этом было заявлено на брифинге зампреда правительства региона – министра здравоохранения

«У нас прошли вакцинацию почти 1,3 млн человек – 17% от всего населения Подмосковья. Этого недостаточно для выработки «коллективного иммунитета». За сутки выявлено рекордное количество заболевших в регионе с начала пандемии, – рассказала она. – Запись на вакцинацию выросла в 5 раз. Для формирования антител, а также для вакцинации тех, кто еще ее не прошел, необходимо время. Поэтому принято решение о введение дополнительных ограничительных мер».

С 24 июня фудкорты могут работать только на доставку и навынос, а летние веранды – если на 3 кв м будет находиться только 1 посетитель. Спортивные и культурные мероприятия можно проводить при условиях: на открытом воздухе количество зрителей не больше 500, а в помещениях – 50. Приостанавливается работа развлекательных заведений с 23 вечера до 6 утра. При размещении в гостиницах более чем на 3 суток, нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде.

Эти ограничения не будут действовать с 28 июня для посетителей, которые предоставят QR-код. Он автоматически появится в личном кабинете на gosuslugi.ru после 2-го компонента прививки. Также QR-код будет у тех, кто перенес в течение последних 6 месяцев коронавирус.

«Допуск в кафе или рестораны с отрицательным ПЦР-тестом осуществляться не будет, – пояснила министр. – Заболевание прогрессирует слишком быстро, случаются ложноотрицательные результаты. Если человек имеет противопоказания для вакцинации на период действия ограничительных мер, то он также не сможет посещать организации общественного питания».

Вводятся ограничения на посещение детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков. С 15 июля к работе в такси будут допускаться только вакцинированные водители.

«Если ожидаемого эффекта не достигнем, то с 1 июля будут предложены дополнительные ограничения. Это допуск к общественному транспорту только жителей, имеющих QR-код, – сказала Светлана Стригункова. – Мы сделаем все возможное, чтобы избежать этой меры».