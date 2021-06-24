Штамм коронавируса "Дельта" получил распространение почти в 90 странах - Попова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийский штамм коронавируса - "Дельта" - получил распространение почти в 90 странах мира. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По данным зарубежных специалистов, новый штамм "Дельта" получил распространение почти в 90 странах", - сказала она на III международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".