Кремль считает инцидент с британским эсминцем сознательной провокацией - Песков
13:05 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль сожалеет об инциденте с британским эсминцем в Черном море, расценивает это как сознательную и подготовленную провокацию. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", - сказал представитель Кремля, комментируя инцидент в Черном море, произошедший в среду.
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