Кремль считает инцидент с британским эсминцем сознательной провокацией - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль сожалеет об инциденте с британским эсминцем в Черном море, расценивает это как сознательную и подготовленную провокацию. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", - сказал представитель Кремля, комментируя инцидент в Черном море, произошедший в среду.