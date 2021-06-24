Посол Великобритании вызвана в МИД РФ 24 июня, ей будет сделан жесткий демарш - Захарова

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД РФ из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш. Об этом заявила в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш", - сказала Захарова.