Посол Великобритании вызвана в МИД РФ 24 июня, ей будет сделан жесткий демарш - Захарова
13:20 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД РФ из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш. Об этом заявила в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш", - сказала Захарова.
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