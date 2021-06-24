0
0
0
НОВОСТИ

Рассчитывать, что ЕС пойдет на улучшение отношений с РФ, сегодня не приходится - Чижов

16:00 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика западных стран дает понять, что рассчитывать на улучшение отношений Евросоюза и России на данный момент не приходится. Об этом заявил в четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов в видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности

"Приходится констатировать, что ситуация в области европейской безопасности остается в глубоком кризисе. Рассчитывать, что наши западные партнеры пойдут на реальные совместные шаги по ее выправлению на основе равноправия, взаимного уважения, принципов неделимости, безопасности и ее неукрепления за счет других, на сегодняшний день не приходится", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 24.06.2021
Каждый третий россиянин среднего возраста недоволен своей жизнью - опрос
0
96
15:12 24.06.2021
ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии
0
141
15:00 24.06.2021
Джонсон не считает, что британская сторона лжет о деталях инцидента с эсминцем - агентство
0
157
14:32 24.06.2021
Песков призвал не спешить с выводами об отношениях с Британией после инцидента с эсминцем
0
208
14:22 24.06.2021
Врач Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму
0
168
14:15 24.06.2021
Представители международных корпораций обсудят защиту цепочек поставок на Cyber Polygon 2021
0
187
14:12 24.06.2021
Следователь предлагал Сафронову сотрудничество в обмен на звонок матери - адвокат
0
188
14:00 24.06.2021
Суд в США вынес первый приговор по делу о беспорядках в Капитолии
0
200
13:32 24.06.2021
ВМФ России в 2021 году проведет учения с ВМС Индии и Пакистана - главком
0
219
13:20 24.06.2021
Посол Великобритании вызвана в МИД РФ 24 июня, ей будет сделан жесткий демарш - Захарова
0
236

Возврат к списку