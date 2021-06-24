Рассчитывать, что ЕС пойдет на улучшение отношений с РФ, сегодня не приходится - Чижов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика западных стран дает понять, что рассчитывать на улучшение отношений Евросоюза и России на данный момент не приходится. Об этом заявил в четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов в видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности

"Приходится констатировать, что ситуация в области европейской безопасности остается в глубоком кризисе. Рассчитывать, что наши западные партнеры пойдут на реальные совместные шаги по ее выправлению на основе равноправия, взаимного уважения, принципов неделимости, безопасности и ее неукрепления за счет других, на сегодняшний день не приходится", - сказал он.