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НОВОСТИ

Россия готова поставить С-400 Белоруссии - ФСВТС

16:32 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова рассмотреть вопрос поставок зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" Белоруссии при соответствующем обращении Минска. Об этом заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений MILEX-2021 первый заместитель директора Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", - сказал он.

Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что идет предконтрактная работа по перевооружению дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С".

Международная выставка вооружений MILEX-2021 проходит в Минске с 23 по 26 июня.

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