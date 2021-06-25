Коммунист Николай Бондаренко не будет выдвигаться в одном округе с Вячеславом Володиным
10:00 25.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Саратовский коммунист Николай Бондаренко не будет выдвигаться в одном округе с Вячеславом Володиным. Решение принял съезд КПРФ. Предвыборная борьба Бондаренко и Володина в 163-м одномандатном округе обещала стать одной из самых ярких в ходе летней думской кампании. Однако саратовский депутат-коммунист и автор популярного видеоблога вынужден выполнить волю партии и пойдет в соседнем 165-м округе.
В интервью Знак.ком, политик признал, что для него замена не является значимой. Он чувствует уверенность и поддержку избирателей в любом округе. При этом Бондаренко не смог объяснить, почему его развели с Володиным, вспомнив, про письмо, которое его несостоявшийся оппонент хотел отправить к съезду коммунистов.
Ряд наблюдателей предположили, что КПРФ пошла на этот шаг, чтобы не создавать спикеру Госдумы трудности при переизбрании.
Это уступка «Единой России» со стороны коммунистов, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко.
В первой тройке центрального аппарата КПРФ на выборах в Госдуму оказались космонавтка Светлана Савицкая, лидер партии Геннадий Зюганов и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.
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