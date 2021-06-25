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Сын Жириновского, вице-спикер Думы Лебедев решил уйти из политики

12:32 25.06.2021 Источник: Интерфакс

Вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев намерен временно уйти из политики и не будет баллотироваться в Госдуму VIII созыва.

"Я всё написал в фейсбуке, мне больше добавить нечего", - сказал Лебедев "Интерфаксу" в пятницу, подтвердив информацию.

В соцсети Лебедев написал, что принял решение не участвовать в избирательной кампании и "приостановить своё участие в политической жизни страны".

"Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше", - отметил политик.

Лебедев поблагодарил коллег по Думе за работу и отдельно поблагодарил Жириновского, отметив, что только благодаря ему стал "тем, кто я есть сейчас".

В пятницу пройдет съезд ЛДПР, на котором, как ожидается, партия утвердит федеральный список на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. Ранее сообщалось, что список возглавит Жириновский.

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