Инициативу доктора Румянцева о принятие закона «О здоровье детей» поддержала Президент Союза педиатров РФ
12:52 25.06.2021
|Фото Ольги Макаровой
По ее мнению обеспечить комплексное развитие детей в России поможет закон «О здоровье детей». «Необходимо вернуться к рассмотрению закона, о котором говорит академик Александр Григорьевич Румянцев. В таком законодательном акте должны быть собраны все нормы, касающиеся здоровья детей», — подчеркнула президент Союза педиатров России.
Так же Намазова-Баранова обратила внимание на распространенные сегодня проблемы детского возраста, назвав в их числе избыточный вес и ухудшение зрения и слуха у школьников. Она выступила за усиление контроля за здоровьем школьников и расширение занятий массовым спортом и физкультурой среди подростков, предложив вернуть полноценные медицинские кабинеты в образовательные учреждения.
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О необходимости принять закон «О здоровье детей» и увеличить детский возраст до 21 года главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев выступал неоднократно. По его мнению врачи, педагоги, социальные работники и работники других ведомств, знающиеся здоровьем детей, действуют несогласованно. «Закон «О здоровье детей» объединил бы все усилия, которые предпринимаются в стране для детей. Подобные законы есть во многих странах. Нам тоже нужен такой закон, иначе мы не решим проблемы нашего народонаселения», — заявил доктор Румянцев.
По мнению Рогачева касательно развития ребенка и его здоровья закон «О здоровье детей» должен лечь в основу всех видов законодательных актов. Он так де подчеркнул, что в действующем федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Конституции РФ детям уделяется недостаточно внимания.
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