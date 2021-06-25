Саммит ЕС принял решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ
13:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы государств и правительств Евросоюза на проходящем в Брюсселе двухдневном саммите приняли политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете.
"Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России. Поэтому никто не выступил против продления санкций еще на 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 13:32 25.06.2021
- В позиции России по украинскому вопросу пересматривать "особо нечего" - Песков
- 13:20 25.06.2021
- Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире в Казани, задержали - источник
- 13:10 25.06.2021
- Более 5 тыс москвичей поддержали инициативу поднять стипендии до прожиточного минимум
- 13:05 25.06.2021
- Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией - Песков
- 12:52 25.06.2021
- Инициативу доктора Румянцева о принятие закона «О здоровье детей» поддержала Президент Союза педиатров РФ
- 12:32 25.06.2021
- Сын Жириновского, вице-спикер Думы Лебедев решил уйти из политики
- 12:20 25.06.2021
- В Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату - прокуратура
- 12:05 25.06.2021
- В Москве зарегистрировали 98 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
- 12:00 25.06.2021
- В России выявили 20 393 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:45 25.06.2021
- Более 30 тысяч корпоративных клиентов Сбера получили квалифицированную электронную подпись ФНС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать