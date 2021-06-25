Саммит ЕС принял решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза на проходящем в Брюсселе двухдневном саммите приняли политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете.

"Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России. Поэтому никто не выступил против продления санкций еще на 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.