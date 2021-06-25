0
0
87
НОВОСТИ

Саммит ЕС принял решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ

13:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза на проходящем в Брюсселе двухдневном саммите приняли политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете.

"Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России. Поэтому никто не выступил против продления санкций еще на 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 25.06.2021
В позиции России по украинскому вопросу пересматривать "особо нечего" - Песков
0
13
13:20 25.06.2021
Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире в Казани, задержали - источник
0
48
13:10 25.06.2021
Более 5 тыс москвичей поддержали инициативу поднять стипендии до прожиточного минимум
0
68
13:05 25.06.2021
Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией - Песков
0
88
12:52 25.06.2021
Инициативу доктора Румянцева о принятие закона «О здоровье детей» поддержала Президент Союза педиатров РФ
0
99
12:32 25.06.2021
Сын Жириновского, вице-спикер Думы Лебедев решил уйти из политики
0
149
12:20 25.06.2021
В Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату - прокуратура
0
145
12:05 25.06.2021
В Москве зарегистрировали 98 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
0
171
12:00 25.06.2021
В России выявили 20 393 заразившихся коронавирусом за сутки
0
184
11:45 25.06.2021
Более 30 тысяч корпоративных клиентов Сбера получили квалифицированную электронную подпись ФНС
0
178

Возврат к списку