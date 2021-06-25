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Россия является великой державой, с которой нужны ясные отношения - глава МИД Франции

15:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является великой державой, с которой необходимо поддерживать стабильные и ясные отношения. Об этом заявил в пятницу на пресс- конференции в Париже глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Важно говорить с Россией, как это сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в 2019 году, пригласив президента России Владимира Путина в Брегансон, и как сейчас поступил президент США Джо Байден", - сказал Ле Дриан. "Россия - великая держава, для нас это также сосед, и с этой страной необходимы стабильные и ясные отношения", - отметил он.

Одновременно французский министр в очередной раз напомнил о различиях сторон во взглядах на дело блогера Алексея Навального и ситуацию на Украине.

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