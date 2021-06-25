Физики из США создали радар, способный отслеживать мельчайшие частицы космического мусора

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Физики создали новый тип радаров, позволяющих в режиме реального времени следить за самыми небольшими частицами космического мусора, которые движутся с гиперзвуковой скоростью. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба Национального института стандартов и технологий США (NIST).

"Наша система позволяет получать в режиме реального времени снимки быстро движущихся объектов, в частности, частиц космического мусора длиной всего в миллиметр, которые вращаются вокруг Земли со скоростью в 10 километров в секунду. Все эти наблюдения можно проводить на очень далеком расстоянии от объектов", - заявил научный сотрудник NIST Фабио да Силва. Его слова приводит пресс-служба института.

По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли находится примерно 18 тыс. рукотворных объектов, чье положение известно НАСА и другим ведущим космическим агентствам. Число пока не открытых частиц космического мусора в разы больше, их общее количество превышает 170 млн.

Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора в околоземном пространстве, а также увеличение его плотности может создать условия, при которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную цепную реакцию, которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте орбиты МКС и выше.

Большинство подобных частиц, как отмечает да Силва, невозможно обнаружить на фотографиях, так как они обладают сверхмалыми размерами. Несмотря на небольшие габариты, их столкновение с работающими спутниками на большой скорости может привести к повреждению солнечных батарей или обшивки аппарата, что потенциально выведет их из строя.