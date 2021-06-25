Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сейме - радио

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три депутата польского парламента сообщили о выходе из парламентской фракции правящей в Польше партии "Закон и справедливость". Как сообщило в пятницу радио "Зет", это решение приводит к формальной утрате партией власти большинства в Сейме (нижней палате парламента).

О выходе из фракции и формировании собственной группы в парламенте под названием "Выбор - Польша" заявили на пресс- конференции депутаты Збигнев Гижиньский, Аркадиуш Чарторыйский и Малгожата Яновская.

Теперь "Закон и справедливость" будет располагать только 229 вместо 232 голосов в 460-местной нижней палате. В верхней палате (Сенате) партия власти после выборов 2019 года также не имеет большинства.