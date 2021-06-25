Начтаба обороны Британии: Игра в "кошки-мышки" с Россией может привести к войне
18:30 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инцидент с британским эсминцем Defender ("Дефендер") "мог привести к неуместной эскалации", британское военное командование стремится не допускать подобных ситуаций. С таким заявлением в пятницу выступил начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер.
"То, что заставляет меня бодрствовать по ночам, - это [возможный] просчет, который является результатом неуместной эскалации. То, что мы увидели в Черном море в среду, - это ситуация, которая может породить его. В данном случае этого не случилось, но это ситуация, о которой нужно хорошо подумать", - заявил высокопоставленный генерал в интервью газете "Дейли телеграф".
По словам Картера, просчет в игре в "кошки-мышки" с Россией может в конечном итоге привести к полномасштабной войне.
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