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Светлана Разворотнева: Отходы - это не мусор, а прежде всего вторсырье

19:15 25.06.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
Культура сортировки отходов и сбор втрсырья должны стать неотъемлемой частью современной жизни, так считает Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. Она уверена в необходимости создания небольших частных пунктов сбора и разделения вторички, способных помочь в этом непростом вопросе региональным операторам. Частники прививают людям культуру сортировки, предлагая цивилизованный вариант передачи отходов от населения переработчикам, считает Разворотнева.

Во время посещения нового экологического проекта «Немузей мусора» на Варшавском шоссе, прибывшем в Москву из Екатеринбурга, общественница замеила, что такие небольшие столичные центры как «Экосборка», «Собиратор» и новый «Немузей мусора» делают очень важную работу, наглядно демонстрируя людям преимущества разделения отходов. Подобная просветительская деятельность частных пунктов сбора вторсырья лишний раз подчеркивает экологическую важность проектов.

"Люди все более ответственно относятся к экологии, а значит, им необходима помощь в расширении знаний о сортировке отходов и, конечно, точки приема вторсырья. Я считаю, они должны быть в каждом районе столицы", - подчеркнула Светлана Разворотнева.

Общественница считает, что реализация проекта по раздельному сбору отходов должна быть ускорена всеми возможными средствами, потому что объем мусора в РФ безостановочно растет.

"Подход экоцентров к раздельному сбору более комфортен для людей и дает понимание, что отходы - это не мусор, а прежде всего, - вторсырье, которое может быть переработано", - уверена Раворотнева.

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