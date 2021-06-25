Вводить новые ограничения для отдыхающих Крым не собирается

20:20 Источник: Интерфакс

Власти Крыма не планируют вводить новые ограничения для отдыхающих из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов и туризма республики в пятницу.

"Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется", - привели в пресс-службе слова главы министерства Вадима Волченко.

Как напомнили в министерстве, предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде в Крым не нужно. При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию. При заселении в отели, пансионаты, гостиницы справки не требуются. При этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение.