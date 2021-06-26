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Разведка США не может ничего точно сказать о природе НЛО - Доклад

09:00 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательные службы США пока не могут точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), которые ранее видели американские военные. Это следует из распространенной в пятницу незасекреченной версии доклада, подготовленного аппаратом директора Национальной разведки США для Конгресса страны.

Документ основан на собранных властями США данных об инцидентах, имевших место в период с ноября 2004 года по март 2021 года, процесс сбора и анализа информации продолжается. "Ограниченное количество высококачественных сообщений относительно неопознанных воздушных явлений, мешает нашей возможности сделать однозначные выводы об [их] природе или намерениях. <...> Большинство неопознанных воздушных явлений, вероятно, действительно представляют собой физические объекты, учитывая тот факт, что большинство <...> [из них] были зафиксированы несколькими датчиками", - говорится в докладе. Его авторы при этом отмечают, что "в незначительном числе случаев" сообщалось о "необычных летных характеристиках" зафиксированных объектов. Это, по мнению разведслужб США, может быть следствием ошибок датчиков или ошибочного восприятия данных и требует дополнительного анализа.

Как полагают авторы доклада, существует несколько типов неопознанных воздушных явлений. Возможные объяснения в Вашингтоне предлагают делить на пять категорий: воздушные помехи, природные атмосферные явления, секретные американские разработки, "системы иностранных противников". К пятой категории разведка США предлагает относить все "другие" потенциальные варианты.

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