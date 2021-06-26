Неизвестные с земли обстреляли вертолет президента Колумбии

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, подвергся в пятницу обстрелу со стороны неизвестных, когда совершал пролет над восточной частью южноамериканской республики. Об этом сообщил журнал "Семана".

По его данным, инцидент произошел днем в небе над восточным департаментом Норте-де-Сантандер. Шесть пуль попали в корпус вертолета. На борту воздушного судна также находились министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал.