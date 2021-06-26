Украина может получить деньги от Запада на развитие энергетической инфраструктуры - СМИ
09:30 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США и Германии обсуждают возможность оказания помощи Украине в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры в свете завершения проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг.
По словам его источников, в числе возможностей, которые обсуждают стороны, "инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций", а также с целью "развития инфраструктуры" и наращивания поставок газа из этой страны. Стороны рассчитывают достичь договоренностей до визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США в июле.
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