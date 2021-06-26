Гран-При России "Формулы -1" вскоре будет принимать автодром "Игора-Драйв"

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промоутер российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" компания "Росгонки" ведет работы по организации Гран-при России на трассе "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов.

"Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома "Игора Драйв", также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира "Формулы-1" в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации (FIA), - сказал Титов. - Составляется проект дорожной карты по выполнению требований FIA и "Формулы-1".