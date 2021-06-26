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На Крым в субботу снова могут обрушиться сильные дожди с градом и шквалистым ветром

10:00 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели предупредили о сильном дожде с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/ с в субботу на территории Крыма. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

На сайте сообщается, что "существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива".

Экстренное ведомство рекомендует воздержаться от выхода на набережные, в море и горно-лесную местность.

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