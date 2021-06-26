Впервые с начала пандемии COVID-19 власти Австралии объявили карантин в Сиднее
10:10 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые с начала пандемии закрыли на двухнедельный карантин самый крупный город страны Сидней и окружающие мегаполис регионы. Об этом в субботу сообщила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян в ходе онлайн- брифинга для журналистов.
"Локдаун для Сиднея, Вуллонгонга, Сентрал-Кост и региона Голубых гор продлится до конца пятницы, 9 июля. Это означает, что [в течение следующих двух недель] жители этих районов смогут покидать дома лишь по одной из четырех причин: покупка продуктов или товаров первой необходимости, визит к врачу, занятия физкультурой на открытом воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это из дома", - сообщила глава регионального правительства.
Береджиклян отметила, что все магазины, аптеки, банки и заправки продолжат работу в обычном режиме, как и предприятия общественного питания, продающие еду с доставкой или навынос. Организации, учреждения и ведомства, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, должны перейти на удаленный режим работы.
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