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НОВОСТИ

Канадский премьер призвал папу Римского извиниться перед индейцами

09:52 26.06.2021 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что попросил папу римского Франциска приехать в Канаду и извиниться за действия церковных школ-интернатов для индейцев, где были найдены останки детей. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Трюдо, канадцы в ужасе и стыдятся своей государственной политики, когда в прошлом принуждали детей коренных народов посещать эти заведения.

На этой неделе лидеры индейцев Канады заявили о более чем 600 останках, найденных в школе-интернате Мариевал, которая работала с 1899 по 1997 год. В мае в подобном учреждении для индейцев в Камлупсе, которое действовало с 1890 по 1969 год, нашли 215 останков. Представители коренных народов также призвали папу римского извиниться за действия церкви.

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