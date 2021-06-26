В ночь на воскресенье в Москве может похолодать с +35С до +20С - синоптики

10:15 Источник: Интерфакс

В Москве и Московской области в субботу ожидается дождь, возможна гроза, воздух прогреется до 35 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Погода будет с переменной облачностью. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью температура в столице составит 20-22 градусов тепла с ветром до 7 метров в секунду.