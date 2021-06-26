Заммэра Владимир Ефимов: Сокращение наличных платежей в Москве ведет к повышению прозрачности экономики

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За последние пять лет число операций, совершенных за наличный расчет, сократилось в Москве на 38% – с 433 млн до 270 млн руб. При этом число и объемы операций по оплате товаров и услуг при помощи карт стабильно растут. Такая тенденция ведет в повышению прозрачности и расчетов, и всей экономики города в целом, считает заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2020 году объем операций, совершенных по банковских картам в Москве, увеличился на 11,9%, а количество транзакций – на 11,5%, что демонстрирует планомерно снижающийся интерес потребителей к наличным деньгам на протяжении последних нескольких лет, отметил вице-мэр.

Общая эмиссия карт физическим лицам за минувший год в столице выросла на 4,3%.

«Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг можно осуществить при помощи платежной карты: будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров», – считает министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

За последние годы также увеличилась востребованность банковских услуг среди потребителей. Например, объем вкладов и депозитов по состоянию на 1 мая 2021 года вырос к аналогичному периоду 2021 года на 11,7%, количество кредитов, оформленных физлицам, – на 45,7%, а юрлицам – на 18,1%.