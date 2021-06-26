Заммэра Владимир Ефимов: Сокращение наличных платежей в Москве ведет к повышению прозрачности экономики
20:46 26.06.2021
За последние пять лет число операций, совершенных за наличный расчет, сократилось в Москве на 38% – с 433 млн до 270 млн руб. При этом число и объемы операций по оплате товаров и услуг при помощи карт стабильно растут. Такая тенденция ведет в повышению прозрачности и расчетов, и всей экономики города в целом, считает заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В 2020 году объем операций, совершенных по банковских картам в Москве, увеличился на 11,9%, а количество транзакций – на 11,5%, что демонстрирует планомерно снижающийся интерес потребителей к наличным деньгам на протяжении последних нескольких лет, отметил вице-мэр.
Общая эмиссия карт физическим лицам за минувший год в столице выросла на 4,3%.
«Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг можно осуществить при помощи платежной карты: будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров», – считает министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
За последние годы также увеличилась востребованность банковских услуг среди потребителей. Например, объем вкладов и депозитов по состоянию на 1 мая 2021 года вырос к аналогичному периоду 2021 года на 11,7%, количество кредитов, оформленных физлицам, – на 45,7%, а юрлицам – на 18,1%.
НОВОСТИ
- 20:45 26.06.2021
- Кандидат в канцлеры ФРГ не видит Украину в ЕС в обозримом будущем
- 20:00 26.06.2021
- В Гагрском районе скорый поезд "Москва - Сухум" столкнулся с трактором
- 19:25 26.06.2021
- В детском лагере в Туве произошла вспышка COVID-19
- 18:29 26.06.2021
- Беременность в результате изнасилования в РПЦ не считают причиной для аборта
- 18:15 26.06.2021
- Региональное отделение "Единой России" на пост главы Чечни выдвинуло Рамзана Кадырова
- 17:00 26.06.2021
- На Ялту снова обрушились дожди, дороги опять превратились в реки
- 16:10 26.06.2021
- В Москве побит очередной температурный рекорд
- 15:53 26.06.2021
- Туриция начала строить сдуоходный канал "Стамбул"
- 15:50 26.06.2021
- Самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова задержали в центре во время встречи со сторонниками
- 14:23 26.06.2021
- Лидер Движения Баженова организовал круглый стол на тему кибермошенничества
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать