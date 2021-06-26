Кандидат в канцлеры ФРГ не видит Украину в ЕС в обозримом будущем
20:45 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС ставит перед собой задачу интегрировать страны Западных Балкан, обещать такую перспективу Украине на данном этапе нечестно. Об этом заявил в субботу в эфире немецкого телеканала ARD кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет.
По его словам, в теории "можно легкомысленно это пообещать", "но реальность другая, по крайней мере в настоящее время". "Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну", - сказал политик.
Сначала, по его словам, необходимо интегрировать в сообщество балканские государства, и это уже "серьезная задача". "И потом, я считаю, в принципе теоретическая перспектива может быть и для Украины. Но сейчас это обещать в обозримом будущем было бы нечестно", - добавил лидер христианских демократов.
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