Еще две католические церкви сгорели в Канаде
09:10 27.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще две католические церкви сгорели в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал Си-би-си.
По его данным, религиозные учреждения находились на территории, где проживают коренные жители Канады. Деревянные здания загорелись в субботу рано утром и к приезду пожарных выгорели дотла. На прошлой неделе в Британской Колумбии также сгорели две католических церкви. Было установлено, что это поджог, но виновные пока не найдены.
Новости
- 09:20 27.06.2021
- Трамп: Я остановил этот российский газопровод, ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным
- 09:00 27.06.2021
- "Спутник V" нельзя применять при грудном вскармливании
- 22:19 26.06.2021
- Ежедневно в Москве госпитализируют около 2 тыс человек -Собянин
- 20:46 26.06.2021
- Заммэра Владимир Ефимов: Сокращение наличных платежей в Москве ведет к повышению прозрачности экономики
- 20:45 26.06.2021
- Кандидат в канцлеры ФРГ не видит Украину в ЕС в обозримом будущем
- 20:00 26.06.2021
- В Гагрском районе скорый поезд "Москва - Сухум" столкнулся с трактором
- 19:25 26.06.2021
- В детском лагере в Туве произошла вспышка COVID-19
- 18:29 26.06.2021
- Беременность в результате изнасилования в РПЦ не считают причиной для аборта
- 18:15 26.06.2021
- Региональное отделение "Единой России" на пост главы Чечни выдвинуло Рамзана Кадырова
- 17:00 26.06.2021
- На Ялту снова обрушились дожди, дороги опять превратились в реки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать