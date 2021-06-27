Еще две католические церкви сгорели в Канаде

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще две католические церкви сгорели в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал Си-би-си.

По его данным, религиозные учреждения находились на территории, где проживают коренные жители Канады. Деревянные здания загорелись в субботу рано утром и к приезду пожарных выгорели дотла. На прошлой неделе в Британской Колумбии также сгорели две католических церкви. Было установлено, что это поджог, но виновные пока не найдены.