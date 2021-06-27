Жара в Москве не спадает. В воскресенье 27 мая по прогнозу будет до +33С

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и до 33 градусов жары ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 31 до 33 градусов жары, в ночь на понедельник температура опустится до плюс 20 градусов. "Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра.