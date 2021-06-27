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НОВОСТИ

Украину в НАТО примут "не завтра" - Посол ФРГ в Киеве

10:04 27.06.2021 Источник: РБК

Страны НАТО боятся оказаться втянутыми во всеобщую войну с Россией. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, передает «Зеркало недели».

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — скащала она.

Таким образом дипломат пояснила, почему не все в альянсе согласны, чтобы Украину приняли в НАТО. Как выразилась Фельдгузен, «у НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война».

Посол указала, что НАТО сотрудничает с Украиной «буквально каждый день», но решение насчет ее членства в организации будет принято «не завтра». «В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти», — пояснила представитель Германии.

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