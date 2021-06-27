До 2023 года на поддержку "Сириуса" правительства РФ направит около 3 млрд руб
10:34 27.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии на расширение научной и образовательной деятельности центра "Сириус". Всего с 2021 по 2023 год на его поддержку планируется направить порядка 3 млрд рублей, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.
"Научно-технологический университет "Сириус" получит поддержку из федерального бюджета на расширение научной и образовательной деятельности. Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Всего же на поддержку "Сириуса" с 2021 по 2023 год планируется направить порядка 3 млрд рублей", - сказано в сообщении.
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