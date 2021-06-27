Передавать в МАГАТЭ информацию со своих ядерных объектов Иран больше не будет
11:20 27.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран больше не будет передавать информацию со своих ядерных объектов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в воскресенье заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф.
"Соглашение с МАГАТЭ закончилось, и мы (иранские власти - прим. ТАСС) не будем передавать [агентству] какие-либо данные и информацию с камер наблюдения на ядерных объектах", - отметил Галибаф, слова которого привел телеканал "Аль-Хадас".
Ранее в пятницу МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня в полночь. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, продолжение сбора данных о деятельности Ирана в ядерной области является жизненно важным.
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