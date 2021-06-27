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НОВОСТИ

За прошедшие сутки от COVID-19 в России умерли 599 человек

11:30 27.06.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 538 случаев, умерли за сутки 599 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 538 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 964 (14,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки после болезни выздоровели 12 тыс. 728 человек, скончались 599, наибольшее число умерших в Москве - 114, это максимум за время пандемии для города.

В столице в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 723 новых случаев COVID-19 за сутки, и это наибольшее количество заболевших среди регионов РФ, и 4 тыс. 018 выздоровевших.

Вслед за Москвой по уровню прироста идет Московская область - 2 тыс. 608 новых случаев. В Санкт-Петербурге - 1 тыс. 298 заболевших и 106 скончавшихся от болезни.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрирован 5 млн 451 тыс. 291 случай коронавирусной инфекции, 133 тыс. 282 умерших и 4 млн 956 тыс. 714 выписанных.

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