Секретные документы о проходе эсминца Defender у берегов Крыма попали в прессу

12:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в воскресенье выдержки из секретных документов, касающихся прохода британского эсминца "Дефендер" (HMS Defender) вблизи берегов Крыма.

Как утверждается в сообщении, папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии во вторник, то есть за день до инцидента.

Би-би-си уточняет, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику Минобороны Соединенного Королевства, а в редакцию документы передал нашедший их прохожий.

В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву, и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.