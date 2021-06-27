Секретные документы о проходе эсминца Defender у берегов Крыма попали в прессу
12:09 27.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в воскресенье выдержки из секретных документов, касающихся прохода британского эсминца "Дефендер" (HMS Defender) вблизи берегов Крыма.
Как утверждается в сообщении, папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии во вторник, то есть за день до инцидента.
Би-би-си уточняет, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику Минобороны Соединенного Королевства, а в редакцию документы передал нашедший их прохожий.
В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву, и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.
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