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Ливень с градом ожидается в ближайшее время в Москве - МЧС

12:47 27.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливень с градом ожидается в ближайшее время в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа и до 23:00 местами на территории Москвы ожидается гроза с ливневым дождем и градом, при грозе - шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сказали в главке.

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