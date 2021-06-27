Ливень с градом ожидается в ближайшее время в Москве - МЧС
12:47 27.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ливень с градом ожидается в ближайшее время в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа и до 23:00 местами на территории Москвы ожидается гроза с ливневым дождем и градом, при грозе - шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сказали в главке.
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