Премьер Чехии Мы убеждены, что это взрывы на военных складах во Врбетице было акцией российских шпионов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Си- эн-эн прима ньюс".

"Мы [правительство] убеждены, что это [взрывы на военных складах во Врбетице] было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]", - утверждал премьер, комментируя высказывание президента Чехии Милоша Земана, который ранее в воскресенье в интервью тому же телеканалу подчеркнул, что по-прежнему считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице.

По словам Земана, помимо основной версии чешских властей, согласно которой к этому инциденту якобы причастны российские спецслужбы, необходимо расследовать вероятность, что взрывы на военных складах произошли из-за неумелого обращения с хранившимися там боеприпасами, а также версии, что это была попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.