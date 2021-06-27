В Подмосковье идет тушение лесного пожара на семи гектарах
17:52 27.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два вертолета тушат пожар в подмосковном лесу на площади 7 гектаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Пожар произошел в поселке Родники Раменского района. "По предварительным данным, горение происходит в лесополосе. Огнем охвачено около 7 гектаров", - сообщили в департаменте.
Для тушения природного пожара вылетели два экипажа пожарных вертолетов Московского авиационного центра.
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