В Подмосковье идет тушение лесного пожара на семи гектарах

17:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два вертолета тушат пожар в подмосковном лесу на площади 7 гектаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Пожар произошел в поселке Родники Раменского района. "По предварительным данным, горение происходит в лесополосе. Огнем охвачено около 7 гектаров", - сообщили в департаменте.

Для тушения природного пожара вылетели два экипажа пожарных вертолетов Московского авиационного центра.