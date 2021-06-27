Евгений Нифантьев поздравил студентов-волонтеров с Днем молодежи
18:03 27.06.2021
Молодым людям активнее участвовать в городских добровольческих проектах, заявил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, поздравляя представителей своего Волонтерского штаба с Днем молодёжи. «Молодость – это время, когда ты до краев наполнен силами и энергией и готов к всевозможным свершениям, - считает общественники. - И очень важно правильно распорядиться этой энергий, направив ее на учебу, саморазвитие, увлечения, не забывая при этом помогать тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке. Волонтерство – это не только про отдавать, но и про получать. Слова благодарности и радостные улыбки тех, кому ты помог, и конечно же, множество друзей и единомышленников. Здорово, что у каждого из вас есть такой опыт».
Нифантьев констатирует, что каждый четвертый москвич хотя бы раз участвовал в добровольческих или благотворительных программах, а в команде «Мосволонтера» уже значится более 125 тыс. Добровольцев.
Волонтеры получили благодарности за социально полезную деятельность и активное участие в развитии Москвы. «Благодаря вашему неравнодушному отношению нам, в частности, удалось собрать и сдать на переработку тонну батареек, а также провести ряд профилактических рейдов по разным направлениям», – заявил Нифантьев.
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