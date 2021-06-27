Для въезда в Грецию гражданам РФ потребуется ПЦР тест, вне зависимости от вакцинации
19:26 27.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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