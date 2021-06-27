Для въезда в Грецию гражданам РФ потребуется ПЦР тест, вне зависимости от вакцинации

19:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все туристы из РФ, прибывающие в Грецию, с 30 июня должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста независимо от того, вакцинированы они или нет. Об этом говорится в межведомственном решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.