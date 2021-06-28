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Больше половины россиян практически перестали пользоваться банкоматами - опрос

08:15 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины россиян уже практически не пользуются банкоматами для проведения финансовых операций, свидетельствуют данные опроса РГС Банка (входит в группу банка "Открытие").

"Каждый третий россиянин (30% опрошенных) давно не пользуется банкоматами, предпочитая дистанционные форматы взаимодействия с банками. Еще 21% [опрошенных] ответили, что пользуются банкоматом несколько раз в год", - свидетельствуют данные опроса (есть в распоряжении ТАСС). В то же время для весомой доли респондентов использование банкоматов является привычным делом: 25% совершают финансовые операции с их помощью несколько раз в месяц, 13% - еженедельно, а 11% - ежедневно.

Москвичи при этом пользуются банкоматами еще реже. "Практический каждый третий москвич давно не использует банкоматы: 36% жителей столицы не пользуются банкоматами в принципе, 23% пользуются их сервисами несколько раз в год, а каждый четвертый (25%) - несколько раз в месяц. Еще 10% прибегают к услугам банкоматов несколько раз в неделю, а 6% - ежедневно", - отмечается в опросе.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на частоту пользования банкоматами, 28% опрошенных отметили, что стали пользоваться ими реже, а 8% - чаще. У большинства же (64%) предпочтения по частоте использования банкоматов практически не изменились.

По словам директора продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Дениса Сорокина, несмотря на растущее количество россиян, предпочитающих дистанционные каналы для совершения банковских операций, среди значительной части клиентов до сих пор популярны банкоматы финансовых организаций, в том числе и потому, что роль банкоматов давно вышла за рамки простой выдачи наличных.

В исследовании приняли участие 1 535 респондентов старше 18 лет, опрос проводился в городах РФ с населением более 1 млн человек. В исследовании приводятся данные за июнь 2021 года, собранные с помощью анкет на самозаполнение и онлайн-опроса.

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