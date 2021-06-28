Еще одного журналист газеты "Пинго жибао" задержан полицией Гонконга - СМИ
08:10 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, 57-летний старший редактор и колумнист издания по фамилии Фунг был взят под стражу в воскресенье вечером в аэропорту при попытке вылететь за рубеж, предположительно, в Великобританию. Он подозревается в сотрудничестве с иностранными силами с целью создания угрозы нацбезопасности.
Правоохранительные органы связывают расследование с серией из трех десятков газетных публикаций, в которых, как утверждается, содержались призывы к иностранным санкциям против Гонконга и КНР.
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