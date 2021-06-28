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Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

09:00 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с понедельника формально на взаимной основе возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 18 июня. При этом расширяется количество квот на полеты еще в ряд стран.

Это решение оперативного штаба означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. На данный момент авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.

Оперативный штаб согласовал открытие полетов из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк с частотой два раза в неделю (то есть и российский перевозчик, и зарубежный смогут выполнять по два рейса). Согласованы рейсы из Москвы в Брюссель (четыре раза в неделю), из Москвы в Дублин (два рейса), из Москвы в Рим и Милан (два рейса), из Москвы в Венецию и Неаполь (четыре рейса), из Москвы в Ларнаку (четыре рейса), из Москвы в Пафос (три рейса). Из регионов в эти же города - по два рейса в неделю; Москва - Скопье (один раз в неделю); Москва - Амман и Москва - Абака (два рейса в неделю). Также оперштаб согласовал возобновление рейсов между РФ и Болгарией: для полетов и из Москвы, и из регионов открыты София, Варна, Бургас (из Москвы - четыре рейса в неделю, из регионов - по одному).

Пока перевозчики не спешат активно занимать предоставленные квоты. На данный момент "Аэрофлот" заявил о планах открыть в июле рейсы из Москвы в Софию и Бургас, планируется выполнять по четыре рейса в неделю.

Что касается наиболее популярных туристических направлений, то на данный момент о планах по запуску туров на Кипр заявил только "Интурист". Что касается Италии, то въезд для туристов в страну закрыт. При этом российские перевозчики выполняют грузопассажирские рейсы в страну. Они предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но компании могут провезти пассажиров, которым разрешен въезд в страну.

Также оперативный штаб согласовал увеличение рейсов в Вену, Азербайджан, Ереван, Катар, Белград, Хельсинки, Цюрих. Также открыты для полетов Сплит, Дубровник, Пула, Женева. Больше всего расширена квота на полеты в Грецию. Кроме увеличения частоты полетов из Москвы в Афины, оперштаб открыл полеты из Москвы и регионов в Салоники, Ираклион, Корфу и на Родос.

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