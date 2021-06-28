Военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество
09:32 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ арестованы судом по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде, который вынес эту меру пресечения.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца", - сказали в суде, не уточнив иных данных в отношении арестованных. Однако источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов - одним из офицеров этого подразделения. "Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - отметил собеседник агентства.
Как отмечается в публикации газеты "Коммерсантъ", сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей.
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