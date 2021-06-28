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ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Ираке и Сирии

10:00 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС США нанесли в воскресенье авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"По указанию президента [США Джо] Байдена американские вооруженные силы сегодня вечером нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, которые используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, в пограничном регионе Ирака и Сирии", - отметил Кирби.

По его версии, цели были выбраны потому, что они "используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, которые совершают атаки с применением беспилотных летательных аппаратов против американских военнослужащих и объектов в Ираке". "В частности, американские удары были направлены на оперативные объекты и склады оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке, расположенных вблизи границы между этими странами, - поясняется в заявлении. - Несколько поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада", использовали эти объекты".

Кирби полагает, что Байден, распорядившись нанести авиаудары, "ясно дал понять, что он будет действовать с целью защиты американских военнослужащих".

"Учитывая продолжающуюся серию нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях для срыва и предотвращения такого рода нападений", - добавил пресс-секретарь.

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